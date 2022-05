Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Roba da pazzi! A momenti Tom Dumoulin viene investito dalla propria ammiraglia

GIRO D'ITALIA - Dumoulin è un fuga e, ad una certa, ha bisogno di borracce ed integratori. A momenti però viene messo sotto dalla sua stessa ammiraglia che fa una manovra infelice. Per fortuna non c'è l'impatto e il corridore neerlandese resta in piedi. Roba da pazzi.

00:00:10, un' ora fa