Gazprom RusVelo, atleti che sono ancora in attesa di sapere dall'UCI cosa fare dopo la sospensione della licenza al team russo Gianni Bugno, presidente del Sindacato corridori, e Cristian Salvato, presidente dell'ACCPi. Si chiedono risposte all'UCI, risposte che però non stanno arrivando... È giorno di riposo al Giro, ma anche di conferenze . E si è tenuta anche una conferenza stampa indetta da due ex corridori della, atleti che sono ancora in attesa di sapere dall'UCI cosa fare dopo la sospensione della licenza al team russo in seguito al conflitto Russia-Ucraina . Presenti alla conferenza anche, presidente del Sindacato corridori, e, presidente dell'ACCPi. Si chiedono risposte all'UCI, risposte che però non stanno arrivando...

Le parole di Marco Canola

Questa è una cosa simbolica che deve fare capire quello che noi stiamo passando da inizio marzo. Da quando l’UCI ha ritirato la licenza alla nostra squadra ha posto tutti noi atleti in una situazione insostenibile. Ci troviamo in uno stato d’animo a terra e non sappiamo se possiamo continuare con il nostro lavoro e con il nostro stipendio. Tutto questo rende vano il lavoro e i sacrifici fatti negli anni. Io non voglio finire la mia carriera così e non me lo merito, ma penso anche a tanti giovani. Non credo sia giusto che un corridore così giovane debba pagare colpe che non sono sue. Abbiamo lavorato con il CPA e abbiamo chiesto agli altri corridori di portare questo braccialetto, ma vogliamo risposte dall’UCI. Abbiamo parlato più volte e abbiamo ricevuto risposte vaghe. Le nostro proposte sono state rigettate e l’unica soluzione è stata di affidarci ad una assicurazione bancaria per tre mesi, ma non possiamo pensare al nostro futuro se non possiamo metterci in mostra correndo

Lo sport e la politica non devono immischiarsi. Sappiamo che è una situazione particolare perché c’è di mezzo la guerra, ma il nostro obiettivo è che una situazione del genere non si ripeta più. Abbiamo cercato la via diplomatica, ma mi chiedo se dobbiamo cercare qualcosa di più forte, come una protesta scendendo in strada. Non so se l’UCI si merita di governare uno sport come questo: l’immagine del ciclismo rischia di essere infangata

Le parole di Christian Scaroni

Oggi saremo potuti essere molti di più, ma lo stato d’animo è a terra e tanti corridori sono con l’umore sotto i piedi. Il nostro obiettivo è quello di provare a smuovere le acque

Un'opportunità era quella di ampliare l'organico dei team per ammettere anche un solo corridore in uscita dalla Gazprom, ma il massimo organismo internazionale ha detto no. Sarebbero state falsate le famose classifiche di squadra con un corridore in più a propria disposizione ha risposto l'UCI. Tanto che Nicola Conci ha trovato un accordo con l'Alpecin Fenix, ma solo per la prossima stagione. Ora sarà costretto a pedalare nella squadra 'giovani' dell'Alpecin Fenix Development Team in attesa del 2023.

