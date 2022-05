Cuneo, ma sarà comunque una tappa molto particolare. Non è un 'drittone' come a Reggio Emilia, considerando che a Cuneo ci si arriva anche con un rettilineo in leggera ascesa dopo un tratto di 800 metri in pavé. Nuova occasione per van der Poel? Possibile. Cavendish e Démare cercano rispettivamente il bis e il tris? Sicuramente. Ma c'è anche Alberto Dainese che vuole la doppietta personale dopo essersi Dopo la tappa più lunga di questo Giro d'Italia, e la vittoria di Oldani a Genova , tornano in campo le ruote veloci. Si arriva a, ma sarà comunque una tappa molto particolare. Non è un 'drittone' come a Reggio Emilia, considerando che a Cuneo ci si arriva anche con un rettilineo in leggera ascesa dopo un tratto di. Nuova occasione per? Possibile.cercano rispettivamente il bis e il tris? Sicuramente. Ma c'è ancheche vuole la doppietta personale dopo essersi sbloccato proprio nell'ultima volata di gruppo

Il percorso

Si percorre in senso inverso quella che è stata la Sanremo "estiva" del 2020. Da Sanremo si tocca Imperia per salire fino al Colle di Nava (3a categoria). Da Ceva si attraverserà tutta la pianura cuneese fino all'arrivo in centro città. Dopo il traguardo volante di San Michele di Mondovì la strada sarà comunque in costante salita, anche se con pendenze molto dolci. Entrati nel centro storico si percorreranno 800 metri in pavé che portano all'ultimo km. Rettilineo di arrivo all'insù con pendenza del 2,5%. I velocisti ce la faranno a resistere?

Tutte le salite

-Al km 54,1 Colle di Nava (3a categoria): 10,1 km al 6,7%, picco al 7,5%;

-Al km 150 Cuneo (no GPM): 500 metri al 2,5%;

I favoriti

Tappa per velocisti ma... L'arrivo in leggerissima ascesa potrebbe anche fare la differenza. Non solo dal punto di vista delle gambe, ma anche dei cambi. Tutti sapranno adottare il cambio giusto? Non ne siamo sicuri. I due velocisti più in palla fino a questo momento sono stati Démare e Gaviria. Il primo ha vinto, bene, due tappe, il secondo ha sempre avuto qualche inconveniente. Della partita, ovviamente, anche Dainese, forte dell'essersi sbloccato a Reggio Emilia.

Inevitabilmente, senza Morkov a tirargli le volate, Mark Cavendish non è più tra quelli in prima fila. Detto ciò, bisognerà vedere se ha recuperato energie. Lui ha comunque grande voglia di tornare ad alzare le braccia al cielo. E questa è una delle ultime occasioni. E poi c'è Giacomo Nizzolo che dopo tanti e tanti tentativi, vuole finalmente mettere la sua firma in questo Giro.

Con un arrivo così, hanno qualche chance in più anche Albanese, Cort Nielsen e Mathieu van der Poel. Corridori veloci, ma non al pari dei velocisti puri, ma che amano dei finali così insidiosi. Soprattutto considerando il tratto in pavé prima dell'ultimo km. C'è però un però. Avranno ancora energie dopo la fuga nella tappa Parma-Genova?

Démare, Gaviria *****

Dainese, Cavendish, Nizzolo ****

Albanese, van der Poel, Cort Nielsen, Bauhaus ***

Consonni, Bol, Gabburo, Ballerini, Theuns, Oldani **

Affini, Naesen, Modolo, Felline, Cimolai, Tesfatsion, Rojas *

Info utili

-Orario di partenza: 13.35;

-Orario d'arrivo: tra le 17.04 e le 17.27;

-Lunghezza: 150 km;

-Dislivello: 1450 metri;

