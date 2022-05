Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Santiago Buitrago, questa volta sono lacrime di gioia. Tutta la felicità del colombiano

GIRO D'ITALIA - Dopo il pianto di Cogne per essere arrivato 2° alle spalle di Ciccone, questa volta invece sono lacrime di gioia per Santiago Buitrago che ha battuto tutti nel tappone di Lavarone. Che rimonta per il corridore della Bahrain Victorious su van der Poel e Leemreize.

