Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Schmid: "2° è il primo dei perdenti. Ma non è stata una volata regolare. Bouwman mi ha preso"

GIRO D'ITALIA - Dopo la tappa, Schmid è molto arrabbiato per ciò che è successo con Bouwman. A dire del corridore svizzero, infatti, la maglia azzurra ha fatto una volata irregolare prendendolo nel manubrio proprio in uscita dalla curva. Un vero peccato per quanto fatto durante la giornata anche in corrispondenza del lavoro di Ballerini per tutta la tappa.

00:01:44, 23 minuti fa