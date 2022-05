Simon Yates. La prestazione del britannico fulmine di guerra. Miguel Ángel López ha perso 42'', Hugh Carthy 38'', Pozzovivo 36'', Hindley 34'', Landa 33'', Carapaz 28'', Pello Bilbao 26'', Bardet 24'', Mollema 21'', Nibali 19'', João Almeida 18'' e Kelderman 17''. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'idea è che Yates possa davvero fare il colpaccio in questo Giro d'Italia e scacciare via la sfortuna che ha avuto nelle ultime edizioni. L'anno scorso gli 'fecero male' le giornate di pioggia, nel 2020 ebbe il covid durante il Giro, nel 2018 ci ricordiamo tutti il ribaltone di Froome sul Il Giro non è lungo, di più, si può quasi dire che non sia ancora iniziato. Ma la cronometro di Budapest ha fatto alzare l'hype intorno a. La prestazione del britannico è stata davvero importante , considerando i distacchi che è riuscito ad imporre ai suoi avversari in soli 9,2 km . Lui, che a cronometro non era proprio un. Miguel Ángel López ha perso 42'', Hugh Carthy 38'', Pozzovivo 36'', Hindley 34'', Landa 33'', Carapaz 28'', Pello Bilbao 26'', Bardet 24'', Mollema 21'', Nibali 19'', João Almeida 18'' e Kelderman 17''. Se il buongiorno, l'idea è che Yates possa davvero fare il colpaccio in questoe scacciare via la sfortuna che ha avuto nelle ultime edizioni. L'anno scorso gli 'fecero male' le giornate di pioggia, nel 2020 ebbe il covid durante il Giro, nel 2018 ci ricordiamo tutti il ribaltone disul Colle delle Finestre nonostante un Giro dominato , anzi stradominato. Dagli errori si impara e qualche colpo di fortuna arriva. È davvero l'anno giusto per Simon Yates? Proviamo ad analizzare i possibili scenari.

Simon Yates può vincere il Giro? Perché sì

Primoz Roglic e questa crescita a cronometro ha spaventato tutti gli altri. Non che siano rimasti tanti km a crono Budapest che ci dà un nuovo Yates. E di vittorie importante ne ha già ottenute in questo 2022. Appunto alla Parigi-Nizza, Carapaz, è quello con maggiore esperienza e bacheca più nutrita (tra i pretendenti al titolo). Da ricordare che ha vinto la Vuelta, e ha tutta una squadra al suo servizio. La partenza sembra buona, come confermato dai dati espressi. Può essere davvero l'anno buono. Alla Parigi-Nizza ha davvero spaventatoe questa crescita a cronometro ha spaventato tutti gli altri. Non che siano rimasti tanti km a crono in questa edizione del Giro , ma è stata proprio la prestazione sfoderata ache ci dà un. E di vittorie importante ne ha già ottenute in questo 2022. Appunto alla Parigi-Nizza, nella tappa finale , o all'ultima Vuelta Asturias dove ha vinto due tappe su tre . Il passo in salita è buono, quello di chi può vincere un Grande Giro, ed è arrivato carico all'appuntamento del Giro d'Italia che resta un suo grande cruccio dopo l'esperienza del 2018. Tolto, è quello con maggiore esperienza e bacheca più nutrita (tra i pretendenti al titolo). Da ricordare che ha vinto la Vuelta, e ha tutta una squadra al suo servizio. La partenza sembra buona, come confermato dai dati espressi.

Simon Yates può vincere il Giro? Perché no

Questo risultato è stato importante ma, ad oggi, abbiamo affrontato due salite di 4a categoria. Nulla. Yates sarà sicuramente in lotta per la maglia rosa fino alla fine, ma non possiamo dire ora se questo sarà l'anno giusto per la sua definitiva esplosione (che attendiamo ormai da qualche anno). Anzi, ci resta qualche dubbio sulla sua tenuta sulle tre settimane. Yates ha sempre quel momento no che non riesce a gestire e che fa tanto male. I campioni, quelli che vingono i Grandi Giri, anche loro hanno delle giornate no, ma sono capaci nel mascherarle e a limitare i danni. Cosa che Simon non ha mai fatto. La squadra è tutta intorno a lui, ma si può paragonare a Ineos Grenadiers o alla Bahrain Victorious? La risposta è no. Yates è uno dei favoriti, ma ad oggi non possiamo dire che sia il favorito numero 1.

