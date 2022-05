Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Sivakov: "Abbiamo provato ogni cosa con Carapaz, ma Hindley è stato il più forte"

GIRO D'ITALIA - Nonostante la crono finale di Verona, si sente la resa in casa Ineos Grenadiers. Carapaz non può recuperare quei 1'25'' persi da Hindley. E Sivakov fa i complimenti all'avversario: "Volevamo attaccare noi per distanziare Hindley, ma lui ha fatto una salita incredibile. Chapeau a lui".

00:01:28, un' ora fa