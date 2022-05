Simon Yates ha piazzato un numero mica da ridere in questa pazza tappa di Torino. Era il favorito, ma in caso di fuga massiccia in avvio, ma la fuga che è riuscita a prendere margine è stata ripresa dal gruppo appena cominciato il circuito. Yates, per vincere, ha dovuto giocare d'astuzia, controllandosi e gestendosi sugli scatti di Carapaz e Hindley e sulle fiammate di un Nibali. Poi, sull'ultima salita, a 50 metri dallo scollinamento, ecco l'azione decisiva a lasciarsi alle spalle lo stremato terzetto. Gli altri tre sono delusi per la mancata vittoria, ma possono dirsi comunque soddisfatti. Carapaz si è preso la maglia rosa, Hindley ha confermato di poter essere della partita per vincere il Giro, e Nibali sembra tornato quello del 2016. Non certo bagno di sangue. A partire da Juan Pedro López che perde la maglia e arriva al traguardo con 4'25'' di ritardo. Si salvano Pozzovivo e Almeida, meno bene Landa (+51''), ma gli altri... Valverde arriva con 8'04'' di ritardo, Guillaume Martin con 9'37'', Fortunato con 10'16'', Arensman con 10'41'', Hugh Carthy con 17'17''. Dumoulin, invece, Dopo la cronometro di Budapest vince anche questa, ma è fuori classifica. Questa vittoria farà ancora più arrabbiare i suoi tifosi, maha piazzato un numeroin questa pazza tappa di Torino. Era il favorito, ma in caso di fuga massiccia in avvio, ma la fuga che è riuscita a prendere margine è stata ripresa dal gruppo appena cominciato il circuito. Yates, per vincere, ha dovuto giocare d'astuzia, controllandosi e gestendosi sugli scatti die sulle fiammate di un. Poi, sull'ultima salita, a 50 metri dallo scollinamento, ecco l'azione decisiva a lasciarsi alle spalle lo stremato terzetto. Gli altri tre sono delusi per la mancata vittoria, ma possono dirsi comunque soddisfatti. Carapaz si è preso la maglia rosa, Hindley ha confermato di poter essere della partita per vincere il Giro, e Nibali sembra tornato quello del 2016. Non certo quello dell'Etna , quando era sprofondato anche lui. Detto questo, dopo la tappa di Torino, il siciliano si ritrova all'8° posto della generale visto che per tutti gli altri è stato un. A partire dache perde la maglia e arriva al traguardo con 4'25'' di ritardo. Si salvano Pozzovivo e Almeida, meno bene Landa (+51''), ma gli altri... Valverde arriva con 8'04'' di ritardo, Guillaume Martin con 9'37'', Fortunato con 10'16'', Arensman con 10'41'', Hugh Carthy con 17'17''., invece, si è proprio ritirato dopo pochi km vista l'alta andatura.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Richard Carapaz 58h21'28'' 2. Jai Hindley +7'' 3. João Almeida +30'' 4. Mikel Landa +59'' 5. Domenico Pozzovivo +1'01'' 6. Pello Bilbao +1'52'' 7. Emanuel Buchmann +1'58'' 8. Vincenzo Nibali +2'58'' 9. Juan Pedro López +4'04'' 10. Alejandro Valverde +9'06''

Calendario e Risultati

12 in fuga, poi Aleotti e la Bora spaccano il gruppo

Prima ora di corsa folle, con attacchi ad ogni angolo di strada. Ci provano Rosa, Ciccone, Covi, piazza due stoccate anche Simon Yates, per non parlare di van der Poel che è il primo ad animare la tappa. La fuga però non va. Sul primo GPM di giornata, il Pilonetto, ecco che viene via una fuga di 8 che diventa di 12: all'attacco Sosa (Movistar), Covi (UAE Emirates), Konovalovas (Groupama-FDJ), Rosa (Eolo Kometa), Camargo (Education EasyPost), Zwiehoff (Bora Hansgrohe), Zana (Bardiani-CSF-Faizané), Dombrowski (Astana), Knox (Quick Step Alpa Vinyl), Peters (AG2R Citroën), Riesebeek (Alepcin Fenix) e Moniquet (Lotto Soudal). Il gruppo sembra lasciar andare, ma ai -80 km dal traguardo la Bora Hansgrohe di Kelderman, Hindley e Buchmann comincia a fare un'andatura impressionante, con un super Aleotti, che spacca in diversi tronconi il gruppo. Molti dei big restano senza compagni di squadra.

Carapaz senza compagni: Nibali e Pozzovivo ci sono

Si staccano addirittura João Almeida e Juan Pedro López: lo spagnolo riesce a rientrare, fa molta più fatica il portoghese che rientra anche lui in un secondo momento. La fuga è ripresa proprio all'ingresso del circuito, col doppio passaggio di Superga e il doppio passaggio del Colle della Maddalena. Continua l'azione dei Bora, con Carapaz - tanto per fare un nome - che resta senza nessun compagno. Tra i big, i pochi rimasti, ci sono anche Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo. E vanno via in 12, non è un fuga, è quel che è rimasto del gruppo maglia rosa. Giornata massacrante per tutti, soprattutto per i velocisti che rischiano il tempo massimo. Finiscono invece ko Valverde, Hugh Carthy, Arensman, Guillaume Martin e Fortunato che non riescono a rientrare.

Carapaz attacca, Nibali pimpante, vince Yates

Tutto il primo giro del circuito se lo fa Kelderman ma, ad un certo punto, il neerlandese lascia fare a Buchmann e Hindley. Forse è troppo presto e sul Superga piazza un primo scatto Carapaz. Rispondono solo Nibali e Hindley, anche se rimontano un po' tutti. Sono solo le prove generali. Ai 28,6 km dal traguardo, ecco il secondo scatto di Carapaz e questo fa male. Nibali e gli altri non rispondono subito, mentre Juan Pedro López paga dazio e crolla. Pello Bilbao riesce a non far scappare Carapaz che mantiene un massimo di 25'' di vantaggio. Dopo Superga, c'è il Colle della Maddalena e qui riparte Nibali. Risponde anche Hidley e i due vanno a riprendere Carapaz prima dello scollinamento. Si rifà sotto anche Yates, mentre Pozzovivo e Almeida non sono tanto lontani. Male invece Landa. Si decide tutto sul Parco del Nobile, salita tosta ma che non funge come GPM (è comunque un traguardo volante che dà secondi di abbuono). Prova una fiammata Nibali, ma a 50 metri dalla vetta ecco lo scatto di Simon Yates. È l'azione decisiva perché il britannico prende subito quei 10 metri per non farsi più riprendere e arriverà così in solitaria. Poi Hindley batte Carapaz nella volata per il 2° posto, con l'ecuadoriano che si prende comunque la maglia rosa.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Simon Yates 3h43'44'' 2. Jai Hindley +15'' 3. Richard Carapaz +15'' 4. Vincenzo Nibali +15'' 5. Domenico Pozzovivo +28'' 6. João Almeida +39'' 7. Mikel Landa +51'' 8. Pello Bilbao +51'' 9. Emanuel Buchmann +1'10'' 10. Juan Pedro López +4'25''

