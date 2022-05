L'arrivo di Visegrád, vinto da van der Poel , è stato molto caotico e ha creato già diversi distacchi. Non parliamo di minuti, ma c'è già chi ha perso qualche secondo. Il punto di riferimento è su, 5° al Giro 2020, che in questa prima tappa ha chiuso al terzo posto appena alle spalle di VDP e Girmay. Non prende secondi di abbuono, ma il corridore dellaha già guadagnato 4'' su tutti i rivali. Si salvano soloche sono arrivati con l'ecuadoriano. Ripetiamo, sono distacchi esigui , ma intanto... I più scontenti sonoche di secondi ne perde 16 nei confronti di Bilbao,addirittura 42''.

