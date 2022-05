C'è solo un padrone dopo questa prima tappa da Budapest a Visegrad: il suo nome è Mathieu van der Poel. L'olandese della Alpecin-Fenix viene premiato con ben tre maglie di leader: quella rosa relativa alla classifica generale, quella azzurra di miglior scalatore e quella ciclamino della classifica a punti. La maglia bianca di miglior giovane, invece, finisce sulle spalle di Biniam Girmay, secondo al traguardo, mentre in casa Drone Hopper Mattia Bais e Filippo Tagliani comandano la classifica dei fuggitivi e quella dei traguardi volanti. Ineos-Grenadiers miglior team.

