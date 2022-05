Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Tappa 11: Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA . Altra occasioni per i velocisti a Reggio Emilia. Appena 480 metri di dislivello in una tappa tutta piatta. Si toccherà praticamente tutta la pianura emiliana fino a Reggio: traguardi volanti posti a Toscanella di Dozza e San Giovanni in Persiceto. Occhio però ai possibili ventagli azionati dai corridori in caso di giornata di vento.

00:01:04, 38 minuti fa