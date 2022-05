Non riesce a centrare il tris Arnaud Demare sull'arrivo di Reggio Emilia , ma il francese della Groupama-FDJ è sempre più leader della maglia ciclamino. Stesso discorso per la Bora-Hansgrohe nella gara a squadre, per Mattia Bais relativamente ai chilometri in fuga e per Filippo Tagliani nei traguardi volanti. Juan Pedro Lopez conferma la maglia rosa e la maglia bianca di migliore U25 senza grossi patemi, mentre Diego Rosa tiene alto il nome dell’Italia e controlla la maglia azzurra di miglior scalatore.

Come sta Girmay? Occhio gonfio per colpa del tappo: si ritira

