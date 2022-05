La fuga giusta può riaprire la classifica. Nella dodicesima tappa da Parma fino a Genova , Lucas Hamilton, Wilco Kelderman e Bauke Mollema si fanno tutto il giorno al vento e tornano prepotentemente in corsa per la top10. In particolar modo l’uomo della Bora, che plana al tredicesimo posto superando Vincenzo Nibali. Per quanto riguarda i primi, invece, nessun cambiamento: Juan Pedro Lopez controlla su Richard Carapaz e Joao Almeida.

