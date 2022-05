Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Tappa 12: Parma-Genova, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Non è un tappa che deciderà la generale, ma è una frazione con più di 2500 metri di dislivello. Per tutta la prima parte i corridori affronteranno una strada sempre all'insù fino al GPM di Passo del Bocco. Poi discesa per Ferrada e si risale verso La Colletta. Al km 173,4 lo scollinamento del Valico di Trensasco (4,3 km all'8%, picco al 12%). Poi discesa e l'arrivo di Genova.

00:01:04, 32 minuti fa