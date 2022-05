Tappa piuttosto movimentata quella da Parma a Genova , ma dal punto di vista delle classifiche non cambia quasi niente. La maglia rosa Juan Pedro Lopez subisce il rientro di Mollema e Kelderman, ma con i due olandesi ancora parecchio lontani può controllare con tranquillità. In maglia ciclamino Arnaud Demare sprinta a Borgo Val di Taro e allunga sulla coppia formata da Cavendish e Gaviria. La maglia azzurra di Diego Rosa non viene minimamente intaccata, così come quella bianca comandata sempre dal giovane Juanpe. L’unico cambiamento arriva dalla classifica a squadre, con la Intermarche Wanty Gobert che ribalta la Bora e si prende il primato. Bais e Tagliani continuano a controllare fughe e traguardi volanti.

Come sta Girmay? Occhio gonfio per colpa del tappo: si ritira

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.