Giro d'Italia 2022 - Tappa 13: Sanremo-Cuneo, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Si percorre in senso inverso la Sanremo estiva del 2020. Si sale verso il Colle di Nava (3a categoria), poi si attraverserà la pianura cuneese fino all'arrivo in centro città. Dopo il traguardo volante di San Michele di Mondovì la strada sarà comunque in costante salita. Entrati nel centro storico, ecco 800 metri in pavé che portano all'ultimo km. Rettilineo con pendenza del 2,5%.

