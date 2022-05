Tappa piuttosto emozionante quella da Sanremo a Cuneo , ma dal punto di vista delle classifiche non cambia quasi niente. Il leader della generale Juan Pedro Lopez perde un rivale con l'addio di Romain Bardet e controlla la maglia rosa con estrema facilità. In maglia ciclamino Arnaud Demare vince la terza tappa dopo Scalea e Messina e allunga sulla coppia formata da Cavendish e Gaviria. La maglia azzurra di Diego Rosa non viene minimamente intaccata, così come quella bianca comandata sempre dal giovane Juanpe. L'Intermarche di Pozzovivo è sempre la miglior squadre, mentre Bais e Tagliani continuano a controllare fughe e traguardi volanti.

Come sta Girmay? Occhio gonfio per colpa del tappo: si ritira

