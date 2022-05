La quattordicesima tappa da Santena a Torino cambia la bellezza di tre classifiche pesanti. La prima è quella della maglia rosa, che passa dalle spalle di Juan Pedro Lopez (Trek) a quelle di Richard Carapaz (Ineos); la seconda è quella di maglia bianca (miglior under 25), che viene conquistata da Joao Almeida (UAE); la terza è quella relativa alla miglior squadra, con la Bora Hansgrohe che surclassa tutti e si riprende lo scettro. Per quanto riguarda le altre graduatorie, invece, Arnaud Demare (FDJ), Diego Rosa (Eolo), Mattia Bais (Androni) e Filippo Tagliani (Androni) continuano a dominare senza grossi patemi.

Come sta Girmay? Occhio gonfio per colpa del tappo: si ritira

