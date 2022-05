Una via definitiva. Anche la classifica dei big, come tutte le altre di cui vi parliamo quotidianamente, dopo la sedicesima tappa da Salò all’Aprica sembra aver una preso una direzione piuttosto netta. In testa c’è ovviamente Richard Carapaz (Ineos), mentre alle sue spalle compaiono Landa (Bahrain), Almeida (UAE) e Jai Hindley (Bora) : i pretendenti al podio. Vincenzo Nibali, da vero highlander, non molla la top5, così come Domenico Pozzovivo rimane saldo al sesto posto. Da Hugh Carthy in giù, i distacchi sono clamorosi.