Va in archivio anche la sedicesima tappa ( Salò-Aprica ) e non cambia nulla ai vertici delle classifiche più importanti. Richard Carapaz (Ineos) è sempre il padrone della rosea, ma adesso Jai Hindley (Bora) lo insidia veramente da vicino . Stesso discorso per Koen Bouwman (Jumbo), che domina la maglia azzurra ma trova un rivale molto pericoloso in Giulio Ciccone (Trek). Decisamente più solide e sicure invece le classifiche della maglia ciclamino, della maglia bianca, della miglior squadra, dell’uomo più in fuga e del primatista ai traguardi volanti.

