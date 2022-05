Nella diciassettesima tappa, da Ponte di Legno a Lavarone, c'è un cambio al vertice della classifica a squadre. La Bora Hansgrohe di Hindley, Kelderman, Kamna e Buchamann, dopo aver dominato per diversi giorni, viene superata dalla sempre più solida Bahrain Victorious di Landa, Pello Bilbao, Poels e Buitrago . Al terzo posto resiste l’Intermarche di Domenico Pozzovivo e Jan Hirt, mentre in top5 piomba l'Astana di Vincenzo Nibali. Ricordiamo che la classifica a squadre si conta cumulando il tempo dei tre migliori corridori di giornata per squadra, tappa dopo tappa.

