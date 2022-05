Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Tappa 18: Borgo Valsugana-Treviso, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Ultima occasione per i velocisti o, per meglio dire, per gli sprinter rimasti in corsa. Soprattutto per quelli a caccia della maglia ciclamino. Si arriverà in volata a Treviso dopo aver scalato comunque le salite di Le Scale di Primolano (4a categoria), Valdobbiadene e Muro di Ca' del Poggio (4a categoria). Una volta passati il traguardo volante di Susegana, dritti verso Treviso.

00:01:04, 39 minuti fa