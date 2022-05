Anche la classifica dei big, come tutte le altre di cui vi parliamo quotidianamente, dopo la diciannovesima tappa da Marano Lagunare a Santuario di Castelmonte prende una direzione piuttosto netta. In testa c’è ovviamente Richard Carapaz (Ineos), mentre alle sue spalle compaiono Mikel Landa (Bahrain), Jai Hindley (Bora) e Vincenzo Nibali (Astana): i pretendenti al podio. Joao Almeida (UAE) si ritira a causa del covid , Juan Pedro Lopez, dopo 14 giorni da vero highlander, perde minuti pesanti, mentre Domenico Pozzovivo recupera qualche posizione preziosa. Da Hugh Carthy in giù, i distacchi sono clamorosi.

