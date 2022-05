Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Tappa 2: Budapest-Budapest, il percorso in 3D della cronometro

GIRO D'ITALIA - Secondo giorno in Ungheria e prima delle due brevi cronometro previste in questa edizione della corsa rosa. Una prova tosta di 9,2 chilometri, di cui gli ultimi 1,5 in salita. Dopo l'intermedio, la strada si inerpica e su un tratto di pavè raggiunge anche pendenze del 14%, prima di tornare a una media del 4%.

