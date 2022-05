Nella ventesima tappa, da Belluno fino al Passo Fedaia (Marmolada) , la classifica U25 trova la sua forma finale. Juan Pedro Lopez, dopo tanti giorni in maglia rosa, anche grazie al forfait di Joao Almeida (UAE), allunga in maniera decisiva e chiude i giochi. Dietro lo spagnolo della Trek spiccano tanti nomi interessanti: una delle sorprese del Giro come Santiago Buuitrago (Bahrain), un solido gregario come Pavel Sivakov (Ineos) e Thymen Arensman della DSM. Al quinto posto promosso a pieni voti Luca Covilli (Bardiani), mentre in top10 Ben Tulett scalza il proprio compagno di squadra Jhonatan Narvaez.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.