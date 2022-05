Arnaud Démare che conquista la sua seconda maglia ciclamino in carriera. E, inoltre, ha vinto ben tre La classifica non cambia dopo la cronometro di Verona, vinta da Matteo Sobrero . Van der Poel porta a casa un po' di punti grazie al suo 3° posto di giornata, ma non va oltre la quarta piazza alle spalle di Gaviria e Cavendish. Dominatore assoluto della classifica, però, èche conquista la sua seconda maglia ciclamino in carriera. E, inoltre, ha vinto ben tre tappe in questa edizione del Giro

HINDLEY HA MERITATO DI VINCERE IL GIRO? Sì, era il più forte in salita No, Carapaz l'ha buttato via

La classifica a punti

Corridore Punti 1. Arnaud Démare 254 2. Fernando Gaviria 136* 3. Mark Cavendish 132 4. Mathieu van der Poel 105 5. Alberto Dainese 95 6. Dries De Bondt 83 7. Simone Consonni 73 8. Phil Bauhaus 72 9. Koen Bouwman 71 10. Filippo Tagliani 70

