Nonostante un Giro d'Italia in calando,è riuscito a portare a casa la maglia bianca di miglior giovane sfruttando l'uscita di scena di João Almeida causa covid . Lo spagnolo ha sofferto tanto nelle ultime giornate, è stato uno dei peggiori nella cronometro di Verona , ma si è difeso dal possibile assalto di Buitrago e Arensman. López chiude comunque un Giro molto positivo, considerando i suoi 10 giorni in maglia rosa

No, Carapaz l'ha buttato via

Sì, era il più forte in salita No, Carapaz l'ha buttato via

