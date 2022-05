Giornata da dimenticare per molti dei big in corsa. Miguel Angel Lopez si ritira , Vincenzo Nibali si stacca a qualche chilometro dall’arrivo, Tom Dumoulin va in crisi nera, Attila continua a deludere, Fortunato va in difficoltà e Guillaume Martin non brilla. Davanti invece grande controllo, con Yates che riesce a mantenere un buon vantaggio su tutti i diretti concorrenti e Pozzovivo che si stacca di qualche secondo nel finale. Positiva la prova di Mauri Vansevenant.

