Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Tappa 5: Catania-Messina, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Altra tappa in Sicilia, questa con un percorso più agevole. L'unico GPM di giornata è la salita di seconda categoria di Portella Mandrazzi, che non dovrebbe fare grossi danni. Dopo la lunghissima discesa, i corridori proseguiranno sulla costa per un finale quasi interamente pianeggiante. Ci sarà solo un breve strappa nell'abitato di Messina, ma dovrebbe essere volata.

00:00:55, 04/05/2022 A 15:48