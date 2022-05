Non cambia niente ai piani alti della classifica Under25 nella settima tappa Diamante-Potenza. JuanPe della Trek continua a comandare , Vansevenant è dietro di lui e Almeida non molla il terzo posto. Gli unici movimenti sono legati alla parte bassa della top10: Oldani, Jensen e Tejada perdono minuti importanti, Foss, Gall e Leemreize arrivano alle spalle di Pavel Sivakov.

