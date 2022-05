Giornata da incorniciare per Bauke Mollema (Trek), Tom Dumoulin (Jumbo) e il nostro Davide Formolo (UAE). I tre fuggitivi , poi rispettivamente 2°, 3° e 4° all’arrivo alle spalle di Bouwman, tornano prepotentemente in corsa nella classifica dei big rosicchiando parecchi minuti ai leader. Davanti invece giornata tranquilla per Simon Yates: il britannico della BikeExchange non rischia niente e rimane bello coperto.

