Tappa movimentata e bellissima quella da Diamante a Potenza. La maglia rosa rimane sempre sulle spalle di JuanPe Lopez (Trek), così come il secondo posto a Lennard Kamna (Bora) e il terzo a Rein Taaramae (Intermarche). Dietro però risalgono di prepotenza Koen Bouwman (Jumbo, al 16° posto) e Bauke Mollema (Trek-Segafredo, al 23°). Domenico Pozzovivo e Giulio Ciccone sempre gli unici due italiani in top25.

