Un altro giorno in maglia rosa per JuanPe Lopez (Trek-Segafredo), che si conferma al primo posto anche tra gli Under 25. Arnaud Demare (Grupama FDJ) si difende sui 4510 metri di dislivello e allunga le mani sulla maglia ciclamino, mentre in maglia azzurra Koen Bouwman (Jumbo-Visma) succede a Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). La Trek-Segafredo di Mollema e Ciccone prende il comando della classifica a squadre, Mattia Bais (Androni) è il re delle fughe e Filppo Tagliani (Androni) quello dei traguardi volanti.

