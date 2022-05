Trema e non poco la leadership di Arnaud Demare. Il francese della Groupama-FDJ, nonostante un buon vantaggio in classifica, lascia fare agli inseguitori e rischia di perdere la maglia ciclamino nel corso dell’ottava tappa . Biniam Girmay e Mathieu van der Poel entrano nella fuga, danno spettacolo, poi mancano il treno giusto e si accontentano del quinto e del settimo posto di frazione. Alle loro spalle, molto bene Davide Gabburo: il classe 1993 porta la Bardiani-CSF in top10.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.