Non cambia assolutamente niente nel corso dell’ottava tappa da Napoli a Napoli . Koen Bouwman, dopo l’exploit di ieri, si prende un giorno di riposo e ricarica le batterie. Lennard Kamna, invece, tenta l’attacco alla rosa ma non trova fortuna. Sempre terzo Wouter Poels, così come quarto Davide Formolo, quinto Bauke Mollema e sesto l’altro italiano Mirco Maestri (Eolo-Kometa).

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.