Romain Bardet. Proprio una delle sorprese positive di questo Giro d'Italia... Erano anni che non si vedeva il francese così performante in chiave Questa Sanremo-Cuneo , una frazione per velocisti, doveva essere una tappa tranquilla per i big prima dell'intenso week end che vedrà le tappe di Torino e Cogne a misurare le ambizioni di classifica dei big. Doveva essere tranquilla, perché, dopo neanche un'ora di corsa è costretto ad abdicare. Proprio una delle sorprese positive di questo Giro d'Italia... Erano anni che non si vedeva il francese così performante in chiave classifica generale , dai duelli con Froome al Tour de France.

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

DSM, però, ha avuto problemi allo stomaco durante la mattinata e, dopo qualche km, ha deciso di risalire in ammiraglia abbandonando il Giro. Proprio nel momento clou della corsa che lo vedeva al 4° posto della generale a 14'' dalla maglia rosa Juan Pedro López. Solo 2'' di ritardo da Carapaz e, soprattutto, Bardet arrivava dal magia di una corsa a tappe di tre settimane. Puoi pagare la giornata no, puoi proprio non farcela più. E, dopo un Giro interpretato molto bene, Bardet è costretto a tornare a casa. Il corridore della, però, ha avuto problemi allo stomaco durante la mattinata e, dopo qualche km, ha deciso di risalire in ammiraglia abbandonando il Giro. Proprio nel momento clou della corsa che lo vedeva al 4° posto della generale. Solo 2'' di ritardo da Carapaz e, soprattutto, Bardet arrivava dal 2° posto del Blockhaus . È un po' ladi una corsa a tappe di tre settimane. Puoi pagare la giornata no, puoi proprio non farcela più. E, dopo un Giro interpretato molto bene, Bardet è costretto a tornare a casa.

Bardet: "Dainese è stato eccezionale, ci serviva questa vittoria"

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Quanto vale vincere il Giro d'Italia? Il montepremi completo 29/04/2022 A 16:29