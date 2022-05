Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Un messaggio per i corridori: "Non prendete i miei KOM". Solo chi ha Strava capirà

GIRO D'ITALIA - Uno dei tifosi appostati a bordo strada nella tappa di Napoli mostra uno striscione con scritto: "Non prendete i miei KOM per favore". Ma cosa sono i KOM? È l'acronino di King of Mountain sull'applicazione Strava. Per ogni segmento di strada, infatti, c'è una sorta di record di scalata. Record che può appartenere ad un corridore professionista o anche ad un amatore...

00:00:12, 44 minuti fa