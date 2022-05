fatica" Filetto, piccol comune di 872 abitanti posizionato a circa 400 metri di altitudine, si prepara ad accogliere la carovana rosa con un'iniziativa a dir poco singolare. Oltre ai soliti caroselli e alle magliette celebrative, ci sarà anche una pecora a farla da padrona: sì, avete capito bene, sarà una pecora il premio offerto da Filetto al primo corridore ciclista abruzzese che passerà sul traguardo volante, in piazza San Giacomo. Il Giro d'Italia si prepara ad affrontare una delle tappe più complesse dell'edizione 2022: i corridori in occasione della nona " dovranno fare i conti con 191 km molto insidiosi , da Isernia e Blockhaus, per una tappa che attraverserà anche la provincia di Chieti., piccol comune di 872 abitanti posizionato a circa 400 metri di altitudine, si prepara ad accogliere la carovana rosa con un'iniziativa a dir poco singolare. Oltre ai soliti caroselli e alle magliette celebrative, ci sarà anche una pecora a farla da padrona: sì, avete capito bene, sarà una pecora il premio offerto da Filetto al primo corridore ciclista abruzzese che passerà sul traguardo volante, in piazza San Giacomo.

Chi può vincerla?

Il teatino Giulio Ciccone e il miglianichese Dario Cataldo sono già stati avvertiti del “Gran premio della Pecora”, che potranno degustare insieme al comitato di organizzazione e al ciclista vincitore. Un grande lavoro e coordinazione tra le associazioni del posto e l’amministrazione comunale.

Il precedente di Pantani

L'episodio della pecora messa in palio dal Comune di Filetto in provincia di Chieti non è la prima iniziativa di questo tipo: come ha ricordato recentemente Beppe Conti, Marco Pantani vinse un cavallo nero in occasione di due successi al Tour de France. Si chiamava Habib de Gamas, un Mérens dalla criniera folta e spessa. "Glielo hanno regalato gli allevatori dei Pirenei dopo la vittoria di Guzet Neige, perché aveva vinto due tappe in salita da scalatore di razza. Pensavano fosse perfetto per lui, tutti e due così forti in montagna".

