Mark Cavendish. Volata regale per il britannico che ha conquistato il primo sprint di gruppo di questa edizione del Giro, battendo Démare e Gaviria in una volata interminabile, raggiungendo Balatonfüred c'è stato un solo autentico dominatore.. Volata regale per il britannico che ha conquistato il primo sprint di gruppo di questa edizione del Giro, battendo Démare e Gaviria in una volata interminabile, raggiungendo quota 16 vittorie al Giro . Dopo il lavoro di Ballerini e Morkov, Cavnedish è partito come una scheggia ed ha evitato il ritorno di tutti gli avversari.

Ad

Ma andiamo a vedere un po' di numeri espressi dal corridore della Quick Step Alpha Vinyl. Grazie ai dati estrapolati da Velon, abbiamo i numeri nei 17'' di volata di Cavendish. In quei 17'' ha avuto una media di 1010 watts di potenza media sprigionata e una velocità media di 72,1 km/h. Ripetiamo: 72,1 km/h in 17''. Ma il picco è ancor più impressionante. In quei 17'' la potenza massima è stata di 1280 watts. La velocità massima raggiunta? 74,7 km/h. Un motorino.

Giro d'Italia 16 al Giro, 53 nei Grandi Giri: i numeri e i record di Cavendish 2 ORE FA

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Prima volata e Cavendish infila tutti: 160a vittoria in carriera 3 ORE FA