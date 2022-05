Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Valverde inchioda e Lopez finisce nell'erba: ecco cosa è successo alla maglia rosa

GIRO D'ITALIA - Brutto inconveniente per Juan Pedro Lopez che è costretto a finire nell'erba per evitare Valverde che aveva inchiodato. Per quell'episodio, Lopez non riesce più a tenere il passo del gruppo dei big.

