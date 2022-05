Juan Pedro López terrà Carapaz piazzerà l'attacco decisivo? Nibali e Ciccone riusciranno a vincere almeno una tappa? Andiamo a vedere cosa ci aspetta questa settimana. Dopo il giorno di riposo post fatiche sul Blockhaus , si riparte con la seconda settimana del Giro d'Italia. Non sarà una settimana piena di tapponi di montagna, ma ogni frazione - a parte quella di Reggio Emilia - nasconderà trappole a non finire per i contendenti al titolo. Il percorso , oltre a presentare un dislivello da capogiro, non regalerà neanche una giornata di respiro ai big.terrà la maglia rosa fino a Cogne?piazzerà l'attacco decisivo?riusciranno a vincere almeno una tappa? Andiamo a vedere cosa ci aspetta questa settimana.

Tappa 10 - Van der Poel ci riprova a Jesi

van der Poel e Girmay. Il neerlandese cerca il bis dopo la vittoria della tappa inaugurale, l'eritreo punta al primo guizzo in questo Giro. Entrambi cercano però riscatto dopo essere usciti sconfitti dalla fuga di Napoli. Sarà una tappa molto emotiva: ci sarà un passaggio da Filottrano, la città del compianto Michele Scarponi. Si riparte con la Pescara-Jesi . Primi 99,4 km totalmente pianeggianti, poi ci si scatena con 7 salite. Percorso da Classica, ideale per corridori come. Il neerlandese cerca il bis dopo la vittoria della tappa inaugurale, l'eritreo punta al primo guizzo in questo Giro. Entrambi cercano però riscatto dopo essere usciti sconfitti dalla fuga di Napoli. Sarà una tappa molto emotiva: ci sarà un passaggio da Filottrano, la città del compianto

Favorito: Mathieu VAN DER POEL

Tappa 11 - Nuova sfida tra velocisti a Reggio Emilia

È una delle tappe più lunghe del Giro e una delle poche occasioni rimaste per i velocisti. Frazione senza difficoltà altimetriche, si deciderà tutto con lo sprint di Reggio Emilia. Nuova occasione per Démare, Cavendish, Gaviria, Caleb Ewan e le altre ruote veloci della Corsa Rosa.

Favorito: Arnaud DÉMARE

Tappa 12 - Arriva la fuga a Genova

È la tappa più lunga di questo Giro d'Italia, con i suoi 204 km da Parma a Genova. Tappa che ricorderà le vittime del Ponte Morandi del 2018, col passaggio sul nuovo ponte inaugurato nel 2020. Altra occasione per i fuggitivi, visto i tre GPM presenti sul percorso. Improbabile che a sfidarsi siano gli uomini di classifica: spazio alle seconde linee e a quelli che vorranno portare a casa punti per la maglia di miglior scalatore.

Favorito: Alessandro COVI

Tappa 13 - Frazione interlocutoria a Cuneo

Dopo il GPM di Colle di Nava non si scherza e si arriva a Cuneo con una strada in continua salita. 1450 metri di dislivello, ma è ancora troppo presto per andare alla ricerca della maglia rosa. Altra occasione per i cacciatori di tappe, a meno che le squadre dei velocisti riescano a riportare sotto il gruppo. Chi starà meglio allo sprint in leggerissima salita?

Favorito: Mathieu VAN DER POEL

Tappa 14 - Qualcuno ci prova a Torino?

3000 metri di dislivello per una tappa molto nervosa e intensa. Dopo il Pilonetto (3a categoria), si entra in un circuito di 36,4 km da ripetere due volte. C'è da scalare Superga (5 km al 10%, picco massimo al 14%), dal versante di Bric del Duca, e il Colle della Maddalena (punte al 10%). Usciti dal circuito si punta verso Torino dopo una discesa di 4 km. Qualcuno dei big, magari non delle prime posizioni, ci potrebbe provare per recuperare qualcosa in vista della temibile frazione di Cogne.

Favorito: Thymen ARENSMAN - Bauke MOLLEMA

Tappa 15 - Nuovo scossone alla classifica a Cogne

La seconda settimana si chiude con la temibile Rivarolo Canavese-Cogne di 3980 metri di dislivello. Tipico tappone alpino: due GPM di 1a categoria e arrivo a Cogne con un GPM di 2a categoria, ma molto lungo. Pila-Les Fleurs (12,3 km al 6,9%, con picco al 15%). Discesa e si ricomincia a salire per il Verrogne (13,8 km al 7,1%, con picco al 14%). Ultimi 22,4 km tutti in salita, con l'ascesa di Cogne. La parte iniziale sarà quella più dura, con una media del 7% e picco all'11%. Spazio alla sfida a tre tra Carapaz, Landa e Bardet, ma occhio sempre a João Almeida e Hindley.

Favorito: Richard CARAPAZ

Carapaz ci aveva provato: Landa e Bardet rispondono presente

