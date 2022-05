ci ha provato. Dopo aver bucato le chance di dove fu battuto da Girmay ), sembrava non ci potessero essere più chance per il corridore neerlandese di bissare il successo di Visegrád . E, invece, VDP se l'è andata a creare l'occasione per tornare a vincere sulle strade del Giro. Non c'è l'ha fatta, la tappa di Lavarone era durissima , e non adatta a lui, ma il corridore dell'Alpecin Fenix ha dato spettacolo . Ancora una volta.

Speravo che continuasse a piovere e rimanesse fresco. Era la prima volta che la temperatura era di nuovo in qualche modo normale, e questo fattore mi si addice di più. Sono anche stato fortunato a poter fare la mia azione in discesa, oggi mi sentivo bene quindi ci ho provato

Il ritmo era molto alto già sulla prima salita. Siamo andati via con un buon gruppo, ci speravo, ma posso vivere senza vincere. Non è che ci sia andato così vicino alla fine

