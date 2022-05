Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Van der Poel e Oldani portano via la fuga: ci sono voluti 58 km

GIRO D'ITALIA - Dopo più di un'ora di corsa non riesce a prendere piede la fuga di giornata. Ci vuole un attacco combinato degli Alpecin Fenix per portarla via. Oldani, Riesebeek e van der Poel animano la corsa ai -146,6 km, dopo il traguardo volante, e via con un'azione da 22 corridori.

00:01:01, 18 minuti fa