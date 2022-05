Verona, lui che sognava di fare il bis dopo il passerella dentro l'Arena di Verona per salutare il pubblico. Non poteva essere una passerella normale quella per van der Poel che è entrato nell'Arena impennando... Poteva essere arrabbiato per il risultato della crono di, lui che sognava di fare il bis dopo il successo di Visegrad . Invece, ha rimediato un 3° posto alle spalle di Sobrero e Arensman che, comunque, non gli hanno fatto perdere il sorriso. Tutti i corridori, dopo aver chiuso la propria prova contro il tempo, avevano unaper salutare il pubblico. Non poteva essere una passerella normale quella perche è entrato nell'Arena impennando...

Ad

Calendario e Risultati

Giro d'Italia Sobrero demolisce tutti: la crono è sua! A Hindley il Giro 5 ORE FA

È stato un po' il marchio di fabbrica del corridore neerlandese che, se non era nella fuga, faceva comunque il suo show nel gruppetto. Il pubblico, sulle salite, stava anche ad aspettare 40 minuti per assistere al numero di van der Poel che saliva impennando. L'ha fatto sul Mortirolo , così come sulla Marmolada.

Niente bis per Mathieu van der Poel! Bella crono, ma è dietro a Sobrero

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19