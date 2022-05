Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Van der Poel: "Non sono uno specialista. Ci ho provato, ma i tempi non mentono mai"

GIRO D'ITALIA - Niente bis per Mathieu van der Poel che finisce dietro a Matteo Sobrero. Il corridore neerlandese ci ha provato, però, ammette che i tempi non mentono mai e, non essendo uno specialista, era difficile fare meglio di uno come Sobrero.

00:02:01, 9 minuti fa