Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Van der Poel si prende il tempo per fare due risate, poi il buffetto a Oldani

GIRO D'ITALIA - Persa la maglia rosa, van der Poel non ha perso però il sorriso, soprattutto con i suoi compagni di squadra. E dire che siamo anche nel finale della tappa di Messina, ma il neerlandese trova il tempo per 2-3 risate e per un buffetto a Oldani che, peraltro, porta il numerino rosso di combattivo di giornata.

00:00:23, 17 minuti fa