L'organizzazione di corsa ha deciso di non prendere nessun tipo di provvedimento dopo la volata del Santuario di Castelmonte che ha visto il trionfo di Koen Bouwman su Schmid e Tonelli. Lo stesso Schmid e Andrea Vendrame, che la volata non l'ha neanche fatta perché è andato dritto in curva, si sono però lamentati a fine tappa. Entrambi hanno parlato di scorrettezze durante lo sprint, nello specifico la curva chiusa da Bouwman proprio prima del finale. Ma, essendo il neerlandese in testa, aveva margine di manovra e il risultato è stato omologato. Ecco le parole dei protagonisti subito dopo l'arrivo.

Sono andato dritto per evitare una caduta. Piuttosto che cadere meglio fare 5°. C'è amarezza perché secondo me hanno giocato in modo un po’ scorretto, non so che tattica avessero. Sapevo che c’era la curva, non lo nascondo, infatti ho preferito prenderla esterna per avere una rampa di lancio più forte per il finale. Per fortuna che almeno non c’erano le barriere, sennò sarei caduto. Domani è un altro giorno, corriamo ancora in casa e cercherò di fare il possibile

Ho preso paura quando Schmid ha frenato, son finito quasi sulla sua ruota. Ormai è andata così. Dall’ammiraglia mi avevano detto che c’era questa curva, ma non credevo fosse così stretta. L’abbiamo vista oggi sui programmi virtuali che usiamo per la ricognizione e non sembrava così

Per me è stato uno sprint scorretto, secondo me è piuttosto evidente. Ero davanti e mi ha chiuso all’interno, facendomi quasi cadere. Non so se l’UCI interverrà, ma non è stato giusto. Sono molto arrabbiato e deluso. Arrivare secondo significa essere il primo dei perdenti. Voglio comunque ringraziare la squadre ed in particolare Ballerini che ha tirato per 100 km permettendoci di arrivare con margine sulle salite. Oggi sentivo di avere buone gambe. Ero riuscito a tenere sul Kolovrat, mentre l’ultima salita era più adatta a me. Sono deluso

Ancora non ci credo. Dopo aver vinto la prima tappa mi ero detto che sarebbe stato bello vincere ancora, ma poi realisticamente ho pensato che fosse impossibile. È un sogno. Ho chiuso la classifica scalatori chiusa? L’obiettivo di giornata era solo quello in realtà, prendere punti e mettere al sicuro la maglia. Il successo è un bonus incredibile. La volata? Sapevo che c’era una curva a sinistra nel finale, ma non sapevo fosse così stretta. Quando l’ho vista ho pensato di doverla prendere davanti ed all’interno. Spero non ci sia stato alcun incidente

Ci siamo controllati fino all’ultima salita e siamo arrivati in volata. Io ero il meno veloce di tutti, ho provato ad anticiparli, ma non è andata. Ce la siamo giocata, ho ottenuto il 3° posto, è stato il meglio che potessi fare. Vendrame ha detto che ci sono state scorrettezze? Non credo ce ne siano state. Dal mio punto di vista, abbiamo preso l’ultima curva troppo forte, eravamo troppo veloci in quella svolta ad angolo retto. Andrea è dovuto andare dritto per non cadere

