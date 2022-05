Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Vicenzo Nibali: "Etna e Blockhaus le prime salite chiave. Ultimo Giro? Non lo so nemmeno io"

GIRO D'ITALIA - Il due volte vincitore della corsa rosa: "Dopo l'Ungheria voleremo in Sicilia, con una tappa che parte dalla mia città natale: Messina. L'Etna e il Blockhaus saranno le prime salite importanti, che ci faranno capire tante cose. Speriamo di fare bene. Ultimo Giro d'Italia per me? Non lo so".

00:02:17, 38 minuti fa