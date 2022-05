Torino, van der Poel si è preso “una giornata di riposo”, con il neerlandese arrivato a 31'59'' dal vincitore di tappa. E dire che VDP era stato colui il quale aveva animato per primo questa tappa con un attacco per andare in fuga. Ma la fuga è venuta via solo dopo 50 km... La tappa di vinta da Simon Yates , è stata la più dura di questo Giro d'Italia. Nessuno è finito fuori tempo massimo, per fortuna, ma molti velocisti hanno rischiato visto che pagavano già 20' di ritardo ancora prima dell'ingresso nel circuito col Monte Superga e il Colle della Maddalena. Anchesi è preso “una giornata di riposo”, con il neerlandese arrivato a 31'59'' dal vincitore di tappa. E dire che VDP era stato colui il quale aveva animato per primo questa tappa con un attacco per andare in fuga. Ma la fuga è venuta via solo dopo 50 km...

Ad

Calendario e Risultati

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

A quel punto van der Poel è andato del suo passo solo per arrivare al traguardo, in attesa di altre occasioni per entrare in qualche fuga. Anzi, il corridore dell'Alpecin Fenix ha dato spettacolo per il pubblico. Vi ricordate Peter Sagan? Una cosa del genere con VDP che ha deliziato i tifosi con una serie di impennate. È lui il personaggio di questo Giro?

Subito van der Poel! L'attacco in solitaria nei primi chilometri

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Quanto vale vincere il Giro d'Italia? Il montepremi completo 29/04/2022 A 16:29