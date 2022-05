Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Vince Cavendish, Mareczko il 1° degli italiani, van der Poel gli tira la volata: il meglio in 5'

GIRO D'ITALIA - Ecco le immagini della terza tappa, l'ultima in terra ungherese. Questa volta toccava alle ruote veloci ed è arrivato il primo successo di Cavendish che torna a vincere al Giro, conquistando il suo 16° centro in carriera alla Corsa Rosa. Mareczko fa 5° dopo il lavoro in suo favore della maglia rosa Mathieu van der Poel a tirargli la volata.

00:05:44, 2 ore fa